Histórico! Brasil conquista medalha em Ginástica Artística pela primeira vez nas Olimpíadas

A luta pelas medalhas na competição por equipes em Ginástica Artística feminina trouxe um título histórico para o Brasil, resultando em sua 3ª colocação nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Rebeca Andrade, Jade Barbosa, Flavia Saraiva, Lorrane Oliveira e Julia Soares foram as responsáveis pela ocupação no pódio, somando 164.497 pontos totais nesta terça-feira (30).

A equipe italiana levou o segundo lugar, somando 165.494 na pontuação. Já o ouro, ficou para os Estados Unidos, que terminou com 171.296 pontos.

A seleção feminina brasileira de Ginástica Artística também contou com outro marco inédito durante a disputa no Mundial da Antuérpia no ano passado, trazendo pela primeira vez a prata para a casa. Como sequência no legado, o grupo colecionou mais uma medalha histórica, desta vez, o bronze pelas Olimpíadas.

Sufoco na final da competição

A conquista histórica da seleção brasileira em Ginástica Artística chegou carregada de obstáculos. Antes mesmo do início da disputa de hoje (30), Flavia Saraiva se machucou enquanto se aquecia, preocupando o grupo e a torcida. A ginasta teria escorregado nas barras paralelas e bateu com o rosto no chão.

Ao ter socorro prestado pelo técnico, é possível ver Flavia sendo levada com um corte e sangramento no supercílio, No entanto, a atleta conseguiu se recuperar a tempo da competição.

Apesar dos contratempos, o grupo feminino conseguiu superar todos os obstáculos e conquistou a tão sonhada e batalhada presença no pódio.

Confira a pontuação da equipe e seus respectivos aparelhos

Salto

Jade Barbosa: 13.366

Flávia Saraiva: 13.900

Rebeca Andrade: 15.100Total: 42.366

Solo

Júlia Soares: 13.233

Flávia Saraiva: 13.533

Rebeca Andrade: 14.200

Total: 40.966

Trave

Júlia Soares: 12.400

Flávia Saraiva: 13.433

Rebeca Andrade: 14.133

Total: 39.966

Barras assimétricas