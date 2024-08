Rebeca Andrade conquista medalha de Prata para o Brasil nas Olimpíadas de Paris 2024

A ginasta Rebeca Andrade, do Brasil, conquistou a medalha olímpica de Prata no individual geral da ginástica artística nas Olimpíadas de Paris 2024. A competição, que aconteceu na tarde desta quinta-feira (1) na Bercy Arena, contou também com a participação de Simone Biles e da atual campeã olímpica da categoria, Sunisa Lee.

No individual geral, as ginastas competem em sequência nos quatro equipamentos que compõe a ginástica artística feminina. Na rotação, Rebeca integrou o primeiro grupo, que conta com as atletas mais bem colocadas na classificatória. Dividindo os aparelhos com as norte-americanas Simone Biles e Sunisa Lee, a brasileira disputou na seguinte ordem: salto, barras paralelas, trave e solo.

No salto, a brasileira conquistou a nota 15.100 após executar um salto quase perfeito que rendeu uma nota de execução 9.500. Na classificação geral após o primeiro aparelho, ela ficou atrás somente de Simone Biles, que teve nota de 15.766

Decisão no último aparelho

Nas barras paralelas, a americana teve uma grave falha de execução na sua rotina, o que a fez receber uma nota baixa comparada as demais. Por sua vez, Rebeca novamente executou sua série sem grandes complicações e recebeu a nota 14.666, passando a frente na classificação e terminando a rotação em primeiro lugar.

O terceiro aparelho disputado foi a trave de equilíbrio, na qual vimos as americanas recuperarem o desempenho. Com uma boa apresentação, Simone Biles conquistou nota de 14.566 e se recuperou na competição. Logo atrás, Rebeca sofreu um leve desequilíbrio e acabou com a nota de 14.133.

A decisão ficou para o solo, onde a brasileira foi a penúltima ginasta a se apresentar. Com um pequeno passo para fora do tablado, ela conquistou a nota de 14.033 e levantou a arena com sua apresentação. Coube a norte-americana encerrar a competição com sua série no solo, por meio da qual conquistou nota 15.066, ficando novamente com a medalha de ouro.

Desta forma, o pódio foi composto por Simone Biles (ouro), Rebeca Andrade (prata) e Sunisa Lee (bronze). Outra brasileira disputando a final do individual geral foi Flávia Saraiva, que terminou a competição na nona colocação após sofrer uma queda no solo.