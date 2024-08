Família de Alexandre Nardoni entra com processo judicial contra emissora de TV; entenda o motivo

Familiares de Alexandre Nardoni, condenado por matar a filha Isabella, entraram com um processo judicial contra TV Record. A ação questiona o uso indevido de imagem da mãe do ex-detento, Maria Aparecida Alves Nardoni, que morreu em fevereiro passado. Os parentes pedem R$ 20 mil de indenização por danos morais.

De acordo com a coluna “F5″, do jornal “Folha de S.Paulo”, o processo tramita na 8ª Vara Cível do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP). A ação, assinada pelo pai de Alexandre, Antonio Nardoni, cita que a emissora de televisão foi a única a usar uma foto de Maria Aparecida durante reportagens exibidas no último dia 29 de fevereiro, um dia após o seu falecimento.

Apesar do nome do filho ser famoso por conta de um crime que marcou o país, a ação ressalta que a idosa sempre viveu uma vida discreta. “A Sra. Maria Aparecida era avessa a todo e qualquer tipo de exposição de sua pessoa, não queria ter que passar pelo constrangimento de ser reconhecida e perseguida”.

Antonio Nardoni também destacou no processo que entende a veiculação da informação sobre a morte, mas que o plausível seria que a emissora tivesse usado uma foto de Alexandre, que é o famoso, e não de sua mãe “sem autorização e sem nenhuma necessidade”.

A ação também pedia uma liminar para que vídeos e links que apresentem a imagem de Maria Aparecida sejam excluídos. No entanto, o juiz Pedro Rebello Bortolini analisou e negou a solicitação. O processo segue tramitando e não há previsão de quando será julgado em definitivo.

Antonio Nardoni não foi encontrado para comentar o assunto. A reportagem contatou a Record e, assim que houver resposta, o texto será atualizado.

Morte de Isabella

Isabella Nardoni tinha cinco anos quando foi morta e jogada da janela de um apartamento que ficava no sexto andar do Edifício London, no dia 29 de março de 2008. O pai dela, Alexandre, e a madrasta, Anna Carolina Jatobá, foram condenados pelo crime e ainda cumprem pena atualmente.

Inicialmente eles alegaram que foi uma queda acidental, mas a investigação apurou que a criança apresentava marcas de que tinha sido agredida e morta antes de ser arremessada.

O Ministério Público destacou durante o julgamento do casal que as provas periciais obtidas pela Polícia Civil não deixavam dúvidas sobre a autoria do assassinato. A acusação destacou que a madrasta esganou Isabella e, em seguida, o casal cortou a tela de proteção da janela e o pai jogou o corpo da criança.

Isabella Nardoni tinha 5 anos quando foi morta e jogada do sexto andar de prédio, em São Paulo Reprodução

Condenação do pai e madrasta

Alexandre foi condenado a 30 anos, 2 meses e 20 dias de prisão, mas cumpriu no último dia 6 de abril o “lapso temporal” necessário na prisão para a progressão para o regime aberto. Assim, a defesa dele entrou com um pedido de liberdade, mas a Justiça determinou que ele passasse por um exame criminológico.

O detento atendeu e passou pela análise, quando obteve parecer favorável e deixou a Penitenciária de Tremembé, no interior paulista, no último dia 6 de maio. Desde então, ele mora com o pai, Antonio Nardoni, e presta serviços para a construtora do genitor, recebendo uma remuneração mensal de R$ 2,5 mil.

O Ministério Público de São Paulo se posicionou contrário à medida, argumentando o fato de que ainda falta muito para a conclusão da pena e também o fato do homem nunca ter admitido ter matado a filha. Mesmo assim, a liberdade foi concedida. Depois da soltura, o órgão recorreu, mas o caso ainda não foi analisado pela Justiça.

Já Anna Jatobá, sentenciada a 26 anos e oito meses pela morte da enteada, conseguiu a progressão para o regime aberto em junho de 2023. Desde então, ela leva uma vida praticamente normal, com direito a viagens de férias e eventos sociais. A mulher também consta na lista de funcionários de Antonio Nardoni.

Em março deste ano, quando Alexandre ainda estava em regime semiaberto, o casal obteve uma autorização judicial e pôde comparecer a um casamento, como padrinho, na Zona Norte de São Paulo.

Apesar de Alexandre garantir que os dois seguem firmes no casamento, eles não dividem o mesmo teto. Atualmente, ele reside na mansão do pai situada no bairro de Tucuruvi, na Zona Norte de São Paulo, onde passa os momentos de folga e finais de semana. Enquanto isso, Anna Jatobá e os dois filhos do casal moram em um apartamento no bairro de Santana.