Com autorização judicial, Alexandre Nardoni e Anna Jatobá são padrinhos em casamento

Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá, condenados pela morte da menina Isabella Nardoni, mostraram que seguem firmes e fortes com o relacionamento. O casal obteve uma autorização judicial e pôde comparecer a um casamento, como padrinhos, na última sexta-feira (15), na Zona Norte de São Paulo. Na ocasião, ele estava em saída temporária. Já a esposa segue cumprindo o regime aberto desde junho de 2023.

Conforme o jornalista Ulisses Campbell, que assina a coluna “True Crime”, no jornal “O Globo”, o casamento ocorreu às 20h no Buffet Espaço Tenorno Parque Mandaqui. Assim, o casal recebeu a devida autorização para estar em um evento noturno, período em que normalmente precisam estar recolhidos em casa, conforme as regras da Lei de Execução Penal. Porém, foram proibidos de fazer o consumo de bebidas alcoólicas.

Segundo Campbell, os noivos escreveram uma carta, que foi remetida à Justiça para a liberação de Alexandre e Anna Carolina.

“Eu e meu futuro esposo iremos nos casar no dia 15/03/2024, a partir das 20 horas. Convidamos Alexandre Alves Nardoni e sua esposa, Anna Carolina Trotta Peixoto Jatobá, para serem nossos padrinhos de casamento. A presença deles seria importante demais para nós por ser um momento único e especial em nossas vidas”, diz um trecho do pedido.

O Ministério Público se posicionou contra a liberação do casal para o casamento e ainda solicitou que Anna Carolina passasse a ser monitorada por meio de tornozeleira eletrônica. Porém, a Justiça autorizou a ida ao casamento e descartou a necessidade de uso do equipamento.

Imagens da cerimônia exibidas pelo SBT e RecordTV mostraram que Anna Carolina, que teria feito uma harmonização facial recentemente, compareceu usando um vestido azul claro e cabelos com mechas loiras. Já Alexandre usava um terno, colete e gravata em azul, com a camisa branca.

Na segunda-feira (18), o homem, condenado a 30 anos, 2 meses e 20 dias de prisão pela morte da filha, Isabella, voltou para a Penitenciária de Tremembé, no interior paulista, quando encerrou a saída temporária. A partir de abril deste ano, Alexandre também poderá pedir a progressão de pena para o regime aberto, assim como Anna Carolina.

Mas isso depende de um exame criminológico, que ele se recusa a fazer, já que teria que assumir o crime. Até hoje, Alexandre alega inocência.

Anna Carolina Jatobá cumpre pena em regime aberto desde junho de 2023 (Reprodução)

Vida de luxo de Jatobá

Sentenciada a 26 anos e oito meses pela morte da enteada Isabella Nardoni, Anna Carolina Jatobá leva uma vida praticamente normal, com direito a viagens de férias e eventos sociais, desde que passou para o regime aberto.

Pelas normas, ela deveria trabalhar todos os dias, permanecer em casa entre as 20h e as 6h da manhã, e não sair aos finais de semana e feriados. Tais regras inclusive são mais rígidas para o caso já que sua ficha criminal é devida a autoria de um crime hediondo. Porém, ela já obteve algumas regalias.

No último dia dia 3 de fevereiro, ela participou da cerimônia de formatura de seu filho mais velho, de 19 anos, que aconteceu às 21h na Zona Leste de São Paulo. Para ir ao evento, ela teve uma autorização assinada pela juíza Nidea Rita Coltro Sorci, após parecer favorável do Ministério Público diante do pedido da condenada.

Na ocasião, o promotor Alfredo Mainardi Neto alegou que o pedido era devido a “uma situação excepcional e devidamente justificada” por envolver a participação da condenada na vida do filho.

Já em dezembro de 2023 ela solicitou autorização para passar as férias em um condomínio de luxo no Guarujá. Novamente alegando querer recuperar o vínculo com os filhos, os advogados entraram com o pedido de autorização para uma viagem de 30 dias, que inicialmente não foi acatado pelo Ministério Público. Apesar disso, o pedido e os argumentos foram aceitos pela Justiça e Anna Carolina passou 30 dias de férias no litoral paulista.

Já no dia 28 de fevereiro deste ano, ela também recebeu permissão para participar do velório de sua sogra, Maria Aparecida Alves Nardoni, que faleceu aos 67 anos. Na ocasião, Anna Carolina virou notícia por visitar o túmulo de Isabella Nardoni no Cemitério Parque dos Pinheiros, mesmo local em que compareceu ao sepultamento da sogra.

Isabella Nardoni, de 5 anos, foi asfixiada e arremessada de prédio em SP Reprodução

Morte de Isabella Nardoni

Isabella Nardoni tinha cinco anos quando foi jogada pelo pai e pela madrasta da janela de um apartamento que ficava no sexto andar do Edifício London, no dia 29 de março de 2008, segundo a Justiça.

Inicialmente eles alegaram que foi uma queda acidental, mas a investigação apurou que a criança apresentava marcas de que tinha sido agredida e morta antes de ser arremessada.

O Ministério Público destacou durante o julgamento do casal que as provas periciais obtidas pela Polícia Civil não deixavam dúvidas sobre a autoria do assassinato. A acusação destacou que a madrasta esganou Isabella e, em seguida, o casal cortou a tela de proteção da janela e o pai jogou o corpo da criança.