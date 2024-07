Câmeras de segurança captaram imagens de suspeitos entrando na casa de empresário morto

Imagens de uma câmera de segurança mostraram o momento em que os dois suspeitos de matar o empresário Carlos Alberto Felice, 77 anos, entram no imóvel do idoso pelo telhado da residência. Conforme publicado pelo G1, os homens eram trabalhadores de uma casa próxima à residência do idoso.

Por meio das imagens, os investigadores conseguiram identificar o momento em que os suspeitos deixam o local de trabalho e invadem a residência do idoso no período da noite. Eles só deixam o local no dia seguinte, pela tarde.

Um dos homens suspeito de ter assassinado o empresário foi preso na última quarta-feira, dia 24 de julho, enquanto o outro já foi identificado pelos policiais, que seguem em busca dele.

Relembre o caso

Carlos Alberto Felice, de 77 anos, foi morto no dia 11 de julho, mas seu corpo só foi encontrado cinco dias depois, quando o sobrinho acionou a polícia após não ter notícias do tio. O idoso foi encontrado coberto por um tapete, com mãos e pernas amarradas por fios elétricos. Perto do corpo foi encontrado um pedaço de madeira que pode ter sido utilizado para agredir o empresário.

Inicialmente, acreditava-se que Felice possuía a quantia de R$3,5 milhões em espécie dentro de sua casa, no entanto o delegado responsável pelas investigações do caso negou a informação. A polícia também acredita que os boatos sobre a grande quantia de dinheiro podem ter influenciado a ação dos criminosos. Após investigações iniciais, a polícia confirmou que a casa foi vendida, mas que a quantia existente no interior do imóvel era de menor valor, entre R$30 e R$70 mil.

Por meio de uma nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo revelou que o suspeito, que não teve sua identidade revelada, foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Investigações sobre Roubos e Latrocínios da Divisão de Investigações sobre Crimes contra o Patrimônio do DEIC.

