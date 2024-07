Preso suspeito de matar empresário dentro de casa em bairro nobre de SP; polícia procura mais um

A Polícia Civil prendeu um suspeito de participar do roubo que terminou na morte do empresário Carlos Alberto Felice, de 77 anos, no Jardim Europa, bairro nobre localizado na Zona Oeste de São Paulo. A vítima já foi achada sem vida, na garagem da residência, com os pés e mãos amarrados com fios elétricos e coberta por um tapete. Um segundo suspeito já foi identificado e é procurado.

Segundo os investigadores, Carlos foi morto a pauladas em um caso tratado como latrocínio, que é o roubo seguido de morte. A estimativa é de que ele tenha morrido no dia 16 de julho, último dia em que foi visto com vida. O carro do empresário não foi localizado em sua casa e o imóvel foi completamente revirado. Além disso, familiares diziam que ele tinha vendido um imóvel e guardava mais de R$ 3 milhões em espécie.

Porém, a polícia afirma que o imóvel em questão foi vendido pelo idoso em 2023, pelo valor de R$4,5 milhões. Deste dinheiro, o empresário teria recebido apenas R$350 mil como sinal pela venda e usou o valor para quitar dívidas. No entanto, o delegado Fábio Pinheiro Lopes, diretor do DEIC (Departamento Estadual de Investigações Criminais), acredita que o empresário tinha cerca de R$ 20 mil na residência no momento do assalto.

Para o delegado, uma possibilidade é de que boatos sobre o valor da venda do imóvel podem ter levado criminosos a buscarem pelo dinheiro na casa do empresário. “A motivação pode ter sido o fato dele ter vendido a casa dele e chegou a informação para os criminosos de que ele guardava uma quantia grande de dinheiro no imóvel”, afirmou Lopes.

Um encanador que prestava serviços para o empresário também foi ouvido pela polícia na condição de testemunha do caso, além de outras sete pessoas. O carro de Carlos foi encontrado na região do Capão Redondo, na Zona Sul de São Paulo, na noite da última segunda-feira (22).

Na tarde de quarta-feira (24), um suspeito de envolvimento no crime foi preso e a polícia já pediu a prisão preventiva dele à Justiça. Um segundo homem que também teria participação foi identificado e é procurado.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que o homem detido foi “encaminhado à 1° Delegacia de Polícia de Investigações sobre Roubos e Latrocínios da Divisão de Investigações sobre Crimes contra o Patrimônio (DISCCPAT) do DEIC, que representou pela prisão temporária dele à Justiça”.