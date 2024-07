Carro de empresário morto dentro de casa em SP é encontrado pela Polícia Militar

A Polícia Militar de São Paulo localizou na região do Capão Redondo, zona sul de São Paulo, o carro do empresário Carlos Alberto Felice, de 77 anos. Conforme notícia publicada pelo portal Metrópoles, o veículo desapareceu da garagem da residência do idoso no dia 12 de julho, mesma data em que Felice foi visto com vida pela última vez.

ANÚNCIO

O empresário foi encontrado morto e com sinais de tortura na garagem da própria casa, no dia 16 de julho. A casa em questão foi vendida por ele por uma quantia de R$4,5 milhões, e não apresentava sinais de arrombamento.

Conforme a reportagem, a redação do portal Metrópoles foi informada por uma fonte anônima sobre a localização do veículo, um Hyundai I30. O carro teria sido localizado na noite da última segunda-feira, dia 22 de julho, e encaminhado ao 47º DP, onde foi periciado.

Peça-chave na investigação

O veículo em questão é tido como uma peça-chave para a investigação do caso. Por conta disso, o Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), solicitou uma segunda avaliação pericial no veículo, que deve ser feita por peritos do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Em depoimento à polícia, o vigia da rua em que Felice morava no Jardim Europa, zona oeste de São Paulo, contou que ele saiu e voltou com o carro no dia 11 de julho. Nesta data e no dia seguinte as câmeras de monitoramento registraram uma moto, pilotada por um suspeito, circulando em frente ao imóvel. Foi também a última vez em que o carro do empresário foi visto nos entornos do local.

Conforme as investigações preliminares, o empresário sofreu agressões físicas para “revelar a localização de valores e objetos guardados na casa”. Acredita-se que um boato sobre o valor da venda do imóvel possa ter motivado a ação dos criminosos, já que inicialmente foi cogitada a possibilidade de o empresário manter a quantia recebida pela venda em sua casa.

Até o momento, a polícia não divulgou informações sobre os suspeitos.