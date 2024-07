Morre lutador de jiu-jitsu a tiros na frente da própria casa no dia em que faria ação social

Pedro Eduardo, como era identificado o lutador de jiu-jitsu de 29 anos, foi morto a tiros na manhã do último sábado (13), na frente da própria casa. De acordo com informações do portal g1, a vítima foi assassinada no Bairro Vila Peri, em Fortaleza.

Pedro teria saída para uma festa na noite anterior, segundo o relato dos amigos. A vítima foi deixada em casa por um deles cerca de 1h30, na madrugada. Ao longo do amanhecer, a mãe do rapaz o viu usando o celular e depois saindo em sua motocicleta.

De acordo com o g1, Pedro foi assassinado na rua de casa, a alguns quarteirões de distância de seu lar. Durante o crime, seus pertences, incluindo a moto e o celular, foram levados.

Os amigos relataram que o lutador passou o mês à frente de uma organização de uma ação solidária, visando a doação de alimentos a ser operada no dia de sua morte.

Segundo informações da Segurança Pública e Defesa Social, a Polícia Civil segue investigando o ocorrido.

