Perícia encontra manchas de vinho no carro de influenciador que atropelou e matou homem após o casamento

Foram encontradas manchas de vinho nas partes internas e externas da BMW dirigida pelo influenciador Vitor Vieira Belarmino. Segundo reportagem do G1, o carro em questão estava envolvido no atropelamento que vitimou o noivo Fábio Toshiro Kikuta, que tinha acabado de deixar a própria festa de casamento na noite de sábado, dia 13 de julho.

Informações divulgadas pela perícia revelam que uma das manchas foi encontrada na porta do veículo de Vitor Vieira Belarmino, que teve a prisão decretada em decorrência do atropelamento. Ele fugiu do local sem prestar socorro à vítima.

O atropelamento aconteceu em frente ao hotel CDesign, no Recrio dos Bandeirantes. Fábio tinha acabado de sair do próprio casamento e estava de mãos dadas com a esposa. Os dois seguiam para caminhar na orla. O noivo não resistiu aos ferimentos e morreu na hora.

O influenciador é considerado foragido

Segundo a reportagem, o caso em questão segue sendo investigado pela 42ª Delegacia de Polícia, do Recreio dos Bandeirantes. No pedido de prisão expedido pelo delegado, foi destacado que o influenciador conduzia o veículo em alta velocidade.

Segundo familiares do casal que estavam no Instituto Médico-Legal para liberação do corpo, Fábio e a esposa se casaram em um sítio localizado em Guaratiba e seguiram para o hotel após deixarem a festa às 22 horas. Eles deixaram as malas no quarto e desceram para dar uma volta na orla da praia.

Em depoimento, cinco mulheres que acompanhavam o influenciador revelaram que ele não bebeu e nem usou drogas na noite em que ocorreu o acidente. Uma testemunha afirmou que com o impacto do atropelamento a vítima teve seu corpo projetado para o interior do carro. No momento em que o veículo parou, os ocupantes desceram, retiraram o corpo da vítima e o colocaram na via, fugindo em seguida.

O carro foi apreendido em um condomínio na Barra da Tijuca, momentos depois do acidente, e o influenciador não foi localizado desde então.

Conforme a reportagem, o sepultamento de Fábio está marcado para a tarde desta segunda-feira, dia 15 de julho, no Cemitério da Cacuia.