Idosa morre eletrocutada por fio desencapado projetado por seu parente para pegar criminosos

Uma descarga elétrica vitimizou uma idosa, na última segunda-feira (8), após a mulher ter tocado em um fio desencapado no bairro de Arthur Lundgren, em Paulista, no Grande Recife. As informações são do portal g1.

O fio descoberto teria sido projetado por um parente da idosa, a fim de ser usado como armadilha para proteger o lar de invasores e bandidos. No entanto, Dilma Severina de Araújo, de 64 anos, teria tocado no objeto e sofreu uma descarga elétrica.

“De acordo com os informes obtidos no local, foi o proprietário da residência que fez esse tipo de ‘armadilha’, objetivando defender a residência porque tinha alguém querendo roubar, ou coisa similar [...], sendo a vítima parente dele”, disse o perito criminal Severino Arruda à TV Globo.

“Quando ela foi passar, houve o contato da perna com o fio. Foi o momento em que, acredito eu, que ela tomou o choque. [...] Ela estava em um terreno de barro batido e, acredito eu, que estava molhado porque deu uma chuvada de manhã. Talvez isso aí contribuiu, então ficou muito mais intenso o choque”, explicou o perito, trazendo a possibilidade do aumento da intensidade da descarga elétrica sofrida por Dilma.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) informou ter sido alertado sobre um acidente de choque elétrico na região. No entanto, a vítima já estava morta quando chegaram no local informado. De acordo com a Polícia Civil, a morte de Dilma é investigada pela Delegacia de Paulista.

