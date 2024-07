Homem é detido suspeito de abusar sexualmente do filho de 2 anos

Um homem foi preso na última sexta-feira (5), apontado como suspeito de abusar sexualmente do filho, de dois anos. De acordo com informações do portal g1, o caso aconteceu em Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia.

O suspeito foi detido por estupro de vulnerável, conforme os detalhes apurados pela equipe de produção da TV Santa Cruz, afiliada da Rede Bahia. Segundo a Polícia Civil da cidade, a criança frequentava a casa do pai nos finais de semana e começou a apresentar sinais de abusos sexuais ao voltar para casa.

Em respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente, a Polícia Civil informou que os detalhes sobre o crime não serão divulgados. Ainda segundo as autoridades, o pai da criança se declarou inocente e alegou ter autismo.

Após exames de corpo de delito, foram identificados sinais de violência sexual na criança. Houve um mandado de prisão preventiva contra o suspeito, que foi encaminhado para a delegacia da cidade. A determinação judicial partiu da 2ª Vara Criminal de Teixeira de Freitas.

Adolescente é preso suspeito de abusar de criança em abrigo

A Polícia Militar apreendeu um adolescente de 14 anos, suspeito de abusar sexualmente de um garoto de 7 anos. O caso aconteceu no sábado (29), na cidade de Morada Nova, interior do Ceará.

As autoridades teriam recebido uma denúncia por meio do Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) da região. Em seguida, se direcionaram à casa de acolhimento onde o crime aconteceu.

Para os militares, um dos funcionários do abrigo relatou ter flagrado o adolescente abusando da criança. Posteriormente, ambos foram levados à Delegacia Regional de Quixadá, junto aos funcionários do abrigo e do Conselho Tutelar. Saiba mais sobre o caso: