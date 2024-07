Adolescente de 14 anos é detido por suspeita de estuprar criança de 7 anos em casa de acolhimento

Após receber uma denúncia de abuso sexual, a Polícia Militar apreendeu um adolescente de 14 anos, suspeita de abusar sexualmente de um garoto de 7 anos. O caso aconteceu no último sábado (29), na cidade de Morada Nova, interior do Ceará. As informações são do portal g1.

As autoridades teriam recebido uma denúncia por meio do Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) da região. Em seguida, se direcionaram à casa de acolhimento onde o crime aconteceu.

Para os militares, um dos funcionários do abrigo relatou ter flagrado o adolescente abusando da criança. Posteriormente, ambos foram levados à Delegacia Regional de Quixadá, junto aos funcionários do abrigo e do Conselho Tutelar.

Na unidade foi registrado um ato infracional similar ao crime de estupro de vulnerável em desfavor do adolescente, que possuía um ato infracional análogo ao crime de lesão corporal dolosa.

