Morre menina de 2 anos ao ser atingida por pneu de carreta

Um acidente causou a morte de uma menina de dois anos, no interior da Bahia, no último sábado (29). A criança teria sido atingida por um pneu de carreta em Feira de Santana, a 100 km de Salvador, segundo informações do portal g1.

Vítima do acidente, Ágata Sophia Santos Barros foi encontrada desacordada sob o pneu da carreta pela mãe. Em relato à polícia, a mulher revelou que sua filha brincava com o irmão na garagem de casa até ouvir os gritos do menino. O pneu da carreta costumava ficar próximo a uma das paredes do local.

Segundo o g1, não há informações de como a criança foi atingida pelo pneu. Usualmente, um pneu de carreta pesa mais de 20 kg, enquanto uma criança de dois anos não costuma passar dos 15kg.

Apesar de ser resgatada e encaminhada com vida ao Hospital Estadual da Criança (HEC), o estado de Ágata Sophia, com uma hemorragia intracraniana. A menina não resistiu e faleceu.

Homem assassina sogra com 50 facadas

Uma mulher de 54 anos foi encontrada morta dentro de sua casa no bairro de jardim Canaã, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Conforme relatos das testemunhas, foram encontradas mais de 50 marcas de facadas pelo corpo, na tarde do último sábado, 29 de junho.

De acordo com a família da vítima, o autor do crime é seu ex-genro, preso em flagrante horas depois do corpo da mulher ser localizado. A prisão foi realizada por policiais civis da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense, com apoio da 56ª DP de Comendador Soares.

Segundo os relatos, o suspeito teria ido atrás da filha de Janaína, sua ex-companheira. No entanto, como não encontrou a encontrou, decidiu atacar a ex-sogra. Confira mais detalhes do caso: