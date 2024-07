Homem mata a ex-sogra com 50 facadas e testemunhas afirmam que ele buscava pela ex-companheira

Janaína da Silva Carneiro, de 54 anos, foi encontrada morta dentro de sua casa no bairro de jardim Canaã, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Conforme o G1, testemunhas indicaram que ela possuía mais de 50 marcas de facadas pelo corpo quando foi encontrada, na tarde do último sábado, 29 de junho.

Familiares de Janaína acreditam que o autor do crime seja o ex-genro dela, que foi preso em flagrante horas depois do corpo da mulher ser localizado. A prisão foi realizada por policiais civis da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense, com apoio da 56ª DP de Comendador Soares.

Por meio de relatos, acredita-se que o homem tenha ido em busca da filha de Janaína, sua ex-companheira. No entanto, como não encontrou a ex-mulher, decidiu atacar a ex-sogra. O suspeito, identificado como Maicon, teve um relacionamento de 3 anos com a filha da vítima.

Não foi a primeira agressão

Ainda conforme o relato de testemunhas, o relacionamento de Maicon com a filha da vítima era repleto de relatos de agressões. Ele e ex-esposa são pais de uma menina de 2 anos.

Segundo os relatos, o homem era conhecido por ser uma pessoa agressiva e já teria agredido tanto a ex-esposa quando a mãe dela em ocasiões anteriores. Um dos motivos para o assassinato seria o fim definitivo do relacionamento contra sua vontade.

Até o momento, maiores informações sobre o caso não foram divulgadas, e o crime segue sendo apurado e investigado pela Polícia Civil em colaboração com a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense. A filha da vítima não teve sua identidade revelada.