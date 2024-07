Inconformada com a morte do pai, filha de Maradona revelou que procurou médium para contatá-lo

Ainda envolta em mistério, apesar do laudo ter atestado uma parada cardíaca, a morte do astro argentino Diego Maradona ainda incomoda a família e uma das filhas revelou durante uma entrevista ao programa Ángel Responde que checou a procurar um médium após um ano para tentar entrar em contato com o ex-craque do futebol. “Queria saber o que aconteceu”, disse.

A filha em questão é Dalma Maradona. “Ainda hoje me custa falar sobre isso. Entendo perfeitamente o que aconteceu. Há palavras que não quero usar, é como se eu estivesse em negação. Eu fui a uma médium perto do primeiro ano de aniversário (da morte do ex-jogador)”, revelou.

Mesmo com um pé atrás e com temor da opinião pública, Dalma disse foi uma experiência bonita, mas não o suficiente para acalmar sua angústia e da família, que aguarda a Justiça analisar a morte do pai e se pronunciar.

“Não sei se tenho tranquilidade agora, porque para mim, até que se feche o julgamento, não há tranquilidade possível. Mas sei que de alguma maneira está tudo bem, eu sinto meu pai muito perto sempre”, disse.

Dalma também revelou durante a entrevista que não era muito próximo do pai, e sim da avó. “Não me conectei apenas com o meu pai, mas com minha avó, com quem tinha um vínculo muito próximo”, afirmou.