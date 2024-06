Chacina no Ceará: o que se sabe até agora sobre a execução a tiros de sete pessoas em praça

Chacina em praça de Viçosa do Ceará, no interior do Ceará, deixou sete mortos e dois feridos

A Polícia Civil segue investigando a chacina que terminou com sete mortos e dois feridos em uma praça de Viçosa do Ceará, no interior do Ceará. As vítimas fatais, com idades entre 16 e 26 anos, foram identificadas. O secretário da Segurança Pública do Estado, Roberto Sá, disse que há suspeita de ligação com tráfico de drogas, mas ressaltou que ainda é “prematuro” indicar qual foi a real motivação das execuções.

ANÚNCIO

O crime ocorreu na madrugada desta quinta-feira (20), na Praça Clóvis Beviláqua, que fica no Centro da cidade. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram as vítimas rendidas, com os braços para cima (veja abaixo):

Conforme a Polícia Militar, as vítimas participavam de uma comemoração na praça, quando ocupantes de um veículo se aproximaram e as renderam. Depois de serem colocadas enfileiradas, lado a lado, as pessoas foram alvejadas pelos tiros.

Testemunhas acionaram a polícia, que encontrou dois sobreviventes no local. Eles foram socorridos e levados ao Hospital Municipal de Viçosa. Após o primeiro atendimento, foram transferidos para o Hospital e Maternidade Madalena Nunes, no município de Tianguá. Não há detalhes sobre o estado de saúde deles.

Conforme reportagem do site G1, os mortos foram identificadas como: Ana Carolina de Sousa Rocha, de 24 anos; Francisco Luan Brito da Silva, de 26; Ingrid Ivine de Souza Rocha, de 16; e Isamara de Sousa Rodrigues, de 25. Os outros três são André Júnior, Geovane e Júlio, cujas idades e sobrenomes ainda estão em apuração.

Investigações

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará informou que as equipes policiais seguem “em diligências ininterruptas, com o intuito de elucidar as sete mortes e duas lesões à bala”.

A pasta confirmou que três pessoas foram detidas em flagrante, na quinta-feira, suspeitas de atuar no tráfico de drogas na cidade. Elas foram ouvidas pelos agentes que investigam a chacina, porém, ainda não foi possível confirmar se elas tiveram participação nas execuções na praça.