Chacina em praça deixa sete mortos no Ceará; vídeo mostra vítimas rendidas antes do crime

Chacina em praça de Viçosa do Ceará, no interior do Ceará, deixa sete mortos e dois feridos

Uma chacina terminou com sete mortos e dois feridos na cidade de Viçosa do Ceará, no interior do Ceará, na madrugada desta quinta-feira (20). Vídeos que circulam nas redes sociais mostram as vítimas rendidas, com os braços para cima, na Praça Clóvis Beviláqua. Depois disso, elas foram assassinadas a tiros, sendo que dois sobreviveram e foram socorridos.

Conforme a Polícia Militar, as vítimas participavam de uma comemoração na praça, que fica no Centro da cidade, quando ocupantes de um veículo se aproximaram e as renderam. Depois de serem colocadas enfileiradas, lado a lado, as pessoas foram alvejadas pelos tiros.

Testemunhas acionaram a polícia, que encontrou dois sobreviventes no local. Eles foram socorridos e levados ao Hospital Municipal de Viçosa. Após o primeiro atendimento, foram transferidos para o Hospital e Maternidade Madalena Nunes, no município de Tianguá. Não há detalhes sobre o estado de saúde deles.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública do Ceará informou que as equipes policiais estão “em diligências ininterruptas, com o intuito de elucidar as sete mortes e duas lesões à bala”. Os nomes das vítimas fatais, entre homens e mulheres, ainda não foram revelados.

A praça foi isolada para o trabalho de perícia. Por enquanto, não há informações sobre o que pode ter motivado a chacina. Nenhum suspeito havia sido preso até a publicação desta reportagem.

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), lamentou o caso e o classificou como “inaceitável” em postagem nas redes sociais. Ele ressaltou que “os bandidos envolvidos serão identificados e presos, um a um, para que paguem na Justiça por tamanha atrocidade”, escreveu.