Saiba quem são os mortos em chacina em praça no Ceará; vídeo forte mostrou alvos enfileirados

Chacina em praça de Viçosa do Ceará, no interior do Ceará, deixa sete mortos e dois feridos

As sete vítimas de uma chacina registrada em uma praça de Viçosa do Ceará, no interior do Ceará, já tiveram suas identidades confirmadas, sendo que têm idades entre 16 e 29 anos. Já outras duas pessoas sobreviveram ao crime e foram socorridas.

O crime ocorreu na madrugada desta quinta-feira (20), na Praça Clóvis Beviláqua, que fica no Centro da cidade. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram as vítimas rendidas, com os braços para cima (veja abaixo):

Conforme reportagem do site G1, os mortos foram identificadas como: Ana Carolina de Sousa Rocha, de 24 anos; Francisco Luan Brito da Silva, de 26; Ingrid Ivine de Souza Rocha, de 16; e Isamara de Sousa Rodrigues, de 25. Os outros três são André Júnior, Geovane e Júlio, cujas idades e sobrenomes ainda estão em apuração.

Conforme a Polícia Militar, as vítimas participavam de uma comemoração na praça, quando ocupantes de um veículo se aproximaram e as renderam. Depois de serem colocadas enfileiradas, lado a lado, as pessoas foram alvejadas pelos tiros.

Testemunhas acionaram a polícia, que encontrou dois sobreviventes no local. Eles foram socorridos e levados ao Hospital Municipal de Viçosa. Após o primeiro atendimento, foram transferidos para o Hospital e Maternidade Madalena Nunes, no município de Tianguá. Não há detalhes sobre o estado de saúde deles.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública do Ceará informou que as equipes policiais estão “em diligências ininterruptas, com o intuito de elucidar as sete mortes e duas lesões à bala”. Os nomes das vítimas fatais, entre homens e mulheres, ainda não foram revelados.

A praça foi isolada para o trabalho de perícia. Por enquanto, não há informações sobre o que pode ter motivado a chacina. Nenhum suspeito havia sido preso até a publicação desta reportagem.