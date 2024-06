Um registro captado pelas câmeras de segurança revelam o momento em que a bateria de um celular explode durante uma assistência técnica, no Centro de Boa Viagem, localizado no interior do Ceará. O caso, relatado pelo portal de notícias g1, aconteceu na tarde da última sexta-feira (7). Apesar do susto, nenhum dos presentes do ambiente sofreu ferimentos.

ANÚNCIO

De acordo com Eridan Alves ao site, um dos proprietários da assistência técnica, a bateria pertencia ao celular de um casal de clientes que desejavam fazer uma substituição. Segundo ele, o aparelho da dupla descarregava muito rápido.

Haja vista a bateria do aparelho estar danificada, acabou pegando fogo na bancada. O objeto explodiu enquanto um dos técnicos trabalhava na substituição do aparelho.

Bateria de celular explode durante assistência técnica: ‘Usou uma espátula para jogá-la no chão’ (Reprodução)

“O técnico removeu a bateria antiga e deixou em cima da bancada. Enquanto ele colocava a nova no aparelho, a bateria velha explodiu. Para evitar que o fogo atingisse outros equipamentos, ele usou uma espátula para jogá-la no chão”, contou Eridan Alves. Momentos após o incidente, de acordo com o empresário, o fogo apagou sozinho e não afetou os presentes no local.

Leia mais uma notícia:

Homem morre em velório de amigo após ingerir dose de cachaça

Francisco das Chagas Pereira de Sousa, um agricultor de 45 anos, faleceu no último sábado (8) durante o velório de um amigo de 61 anos, depois de ingerir uma dose de cachaça em uma zona rural de Viçosa do Ceará.

Segundo a família, ela desconfia que o agricultor foi vítima de um envenenamento. O agricultor teria aceitado uma dose de cachaça oferecida pela família de outro homem, passou mal e morreu.

ANÚNCIO

Ainda segundo a matéria, a Secretaria da Segurança Pública informou que a Polícia Civil investiga a morte dos dois homens, pois existe a possibilidade do rapaz que estava sendo velado também ter ingerido a bebida.

Segundo uma matéria do g1, o caso foi registrado na Delegacia Regional de Sobral, de acordo com o texto. Confira mais detalhes: