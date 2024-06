Adolescentes de 14 e 15 anos são mortos após sequestro no Rio de Janeiro

Dois adolescentes foram mortos após um sequestro na saída de um shopping em Campos de Goytacazes, no Rio de Janeiro. Conforme publicado pelo G1, os rapazes, de 14 e 15 foram mortos e tiveram seus corpos jogados em um rio, enquanto um terceiro jovem, de 18 anos, conseguiu fugir a nado após a arma de um dos sequestradores falhar.

ANÚNCIO

Segundo a publicação, a Polícia Militar revelou que os rapazes foram cercados na saída do shopping, colocados em um carro e levados para a comunidade Ilha do Cunha. O motivo para o sequestro seguido de morte seria uma briga envolvendo os autores e as vítimas.

Os corpos dos dois adolescentes foram jogados no Rio Paraíba do Sul, enquanto o terceiro conseguiu fugir a nado do local depois que a arma dos sequestradores falhou no momento do disparo. Apesar de conseguir fugir, o sobrevivente levou dois tiros, um em cada perna, e segue internado no Hospital Ferreira Machado para passar por cirurgias.

O caso segue sob investigação

Conforme publicado pela reportagem, o resgate e reconhecimento dos corpos foram feitos por agentes do Corpo de Bombeiros acompanhados por familiares das vítimas. Os rapazes foram encontrados com os braços amarrados.

Segundo a reportagem, tanto a vítima que está internada quanto o jovem de 14 anos não tiveram suas identidades divulgadas. O terceiro rapaz, de 15 anos, foi identificado como Arthur da Silva Matias e familiares informaram que ele não tem qualquer tipo de envolvimento com o crime.

O caso em questão segue sendo investigado pela 134° DP, enquanto os corpos das vítimas foram encaminhados ao Instituto Médico Legal de Campos. Até o momento não foram divulgadas informações a respeito dos suspeitos ou novas informações referentes ao caso em questão.