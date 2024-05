Pai afirma que aluna beijada à força em escola está abalada; vídeo flagrou importunação sexual

O pai da aluna de 17 anos que foi beijada à força dentro de uma escola técnica, em Senador Canedo, em Goiás, afirma que ela segue abalada psicologicamente. Ele está revoltado com o fato do suspeito pelo crime de importunação sexual ter sido liberado pela polícia após prestar depoimento.

“Mesmo com todas as provas e o ato em flagrante, ele saiu como se nada tivesse acontecido”, disse o pai, em entrevista ao site G1. Ele ressaltou que a sensação de medo continua. “Ela já não andava sozinha e agora a atenção é dobrada”, disse o genitor.

O caso aconteceu na tarde da última sexta-feira (24). Segundo a direção da escola, a garota foi abordada pelo suspeito nas proximidades de um dos banheiros da instituição, quando ela ficou assustada e seguiu para a recepção.

Lá, enquanto estava sentada com um colega, o agressor apareceu novamente e ficou conversando com ela. De repente, ele segurou a vítima pelo pescoço e a beijou à força (veja no vídeo abaixo). Na sequência, o homem saiu do local.

A Guarda Civil Municipal (GCM) foi avisada e passou a fazer rondas pelas imediações da escola, quando encontrou o suspeito e o levou até a delegacia. Com ele, foi apreendida uma faca.

A vítima relatou à polícia que não tinha nenhum tipo de relacionamento com o suspeito e nem ao menos o conhecia. O homem usava um uniforme da escola, mas não é aluno ou funcionário. Ele viveria em situação de rua.

O suspeito prestou depoimento e foi autuado pelo crime de importunação sexual. Depois, foi solto, mas vai responder ao caso mesmo em liberdade. Por envolver uma adolescente, as investigações continuam em sigilo.

Já a vítima passou por exame de corpo de delito e depois foi entregue aos cuidados dos pais. Ela deve receber apoio psicológico.