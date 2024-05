“Arrependida”: defesa de mulher que atacou jovem com ácido quer que ela faça exame de sanidade mental

A defesa de Débora Custódio Ferreira, de 22 anos, que foi presa por atacar com ácido Isabelly Aparecida Ferreira Moro, de 23 anos, em Jacarezinho, no Paraná, afirma que ela está “totalmente arrependida” do que fez. A mulher disse à polícia que agiu por ciúmes do companheiro, que seria ex-namorado da vítima. A intenção dela era de apenas “dar um susto” na jovem e não imaginava a repercussão que o caso geraria. Os advogados querem que ela seja submetida a um exame de sanidade mental.

O advogado Jean Campos, que defende Débora, disse em entrevista à RPC que a mulher agiu por causa de “uma série de provocações e humilhações sofridas”, sendo que viu trocas de mensagens entre Isabelly e o companheiro em um aplicativo de celular, nas quais eles teriam rido das características físicas dela.

Dessa forma, Débora comprou soda cáustica em um supermercado, 15 dias antes do ataque, e jogou contra a jovem quando depois que ela saiu da academia. A defesa ressalta que, apesar dos atos, ela não planejava matá-la.

“Ela jamais teve o intuito de tirar a vida desta vítima. A ideia dela era justamente causar uma lesão corporal, e é isso que a defesa combate, que tem pena de um a cinco anos, que é possível o MP oferecer uma redução da pena”, afirmou Campos.

Além disso, os advogados querem que seja analisado se ela tinha plena consciência dos atos quando fez o ataque e vai solicitar o exame de sanidade mental à Justiça.

Por enquanto, Débora segue presa preventivamente e foi levada a um presídio. Ela deverá ser indiciada por tentativa de homicídio qualificado, por motivo fútil, emboscada, meio cruel e feminicídio.

Já Isabelly segue internada no Hospital Universitário de Londrina (HU), em estado estável, respirando sem ajuda de aparelhos e consciente. A mãe dela, Regina, conversou com Patrícia Poeta, no programa “Encontro”, na manhã da última segunda-feira (27), quando falou sobre as lesões sofridas pela filha.

“A queimadura dela só foi dentro da boca, fora não. Não tem nada no rosto dela. Não afetou nenhum órgão, só dentro da boca mesmo. O rosto dela não. Parte do peito dela, mas bem pouco. Ela está bem, está conversando, já está ciente de tudo que aconteceu”, ressaltou a mãe.

Isabelly Aparecida Ferreira Moro, de 23 anos, foi atacada com ácido no PR; mãe diz que lesões ocorreram na parte interna da boca (Reprodução/Redes sociais)

Relembre o caso

Isabelly foi atacada enquanto voltava da academia na tarde do último dia 22. A mulher, que usava roupas escuras e uma peruca loira, se aproximou da jovem em uma rua e jogou o líquido.

A jovem apareceu em imagens de câmeras de segurança, desesperada, pedindo socorro a populares, que a ajudaram. Ela foi levada a um hospital da cidade, onde segue internada.

Na última sexta-feira (24), Débora acionou a Polícia Militar dizendo que estava sendo perseguida e, depois, confessou a autoria do ataque. Ela estava em um hotel quando foi presa.