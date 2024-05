VÍDEO: Jovem pede ajuda desesperada após ser atacada com ácido no PR; ela está em estado grave

Isabelly Aparecida Ferreira Moro, de 23 anos, ficou em estado grave após ser atacada com ácido, em Jacarezinho, no Paraná

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que a jovem Isabelly Aparecida Ferreira Moro, de 23 anos, pedia ajuda desesperada na cidade de Jacarezinho, no Paraná (assista abaixo). Ela tinha acabado de ser atacada por uma pessoa, usando peruca, que jogou ácido contra seu rosto. A garota foi socorrida e está internada em estado grave.

O caso aconteceu na tarde de quarta-feira (22). Isabelly voltava da academia e caminhava por uma rua, quando o agressor, ainda não identificado, se aproximou dela. A pessoa jogou o líquido contra a jovem, atingindo seu rosto e peito. Além disso, ela chegou a ingerir a substância.

Após aparecer nas imagens pedindo socorro, ela foi levada a um hospital da cidade, com várias queimaduras. Depois, na noite de quarta-feira, foi transferida para o Hospital Universitário de Londrina (HU). Ela segue internada no local, com quadro de saúde considerado grave.

O delegado Tristão Borborema, responsável pelas investigações do caso, disse ao site G1 que teve acesso a outras imagens, que mostram o autor do ataque. Porém, ele ainda não foi identificado e não se sabe qual a motivação do crime. “Câmeras de vigilância estão sendo checadas. O agressor usava uma peruca. Por ora, não há suspeitos”, disse ele.

Uma testemunha do ataque encontrou uma sacola preta e um copo, que estavam molhados, próximos de onde a jovem pedia socorro. O material foi recolhido e encaminhado para perícia.