VÍDEO: Mulher reage a roubo de Porsche e tenta tirar bandidos do carro, no ABC Paulista

Uma mulher reagiu a um assalto e chegou a brigar com os bandidos para tentar impedir o roubo de um Porsche, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Apesar da ação, os criminosos fugiram levando o veículo e outros pertences dela (veja no vídeo abaixo). Horas depois, o carro foi recuperado pela polícia na região de Heliópolis, na Zona Sul da Capital.

Mulher entra em confronto com ladrões e tenta impedir roubo de Porsche em SP pic.twitter.com/oxLT6FAdXW — Diario do Brasil Notícias (@diariobrasil_n) January 19, 2024

O caso aconteceu na última quarta-feira (17), na Rua Reginaldo de Lima, no bairro Anchieta. O vídeo mostra quando ela tinha acabado de estacionar o carro e desceu com um guarda-chuva na mão. Dois homens aparecem correndo e anunciando o assalto. Um deles segurava uma arma.

Um dos bandidos atirou para cima e pegou a bolsa que a mulher segurava e, depois, ambos entram no veículo. Desesperada, ela abriu a porta do carro mais de uma vez, tentando tirar o homem da direção. Porém, ela caiu e os criminosos fugiram. Além do Porsche, eles também roubaram dois computadores, celulares e os documentos da mulher.

Em entrevista ao jornal “Bom Dia SP”, da TV Globo, ela falou sobre os momentos de tensão que viveu. “Eu estava abrindo o portão, aí vieram dois indivíduos, um de cada lado, um na frente e um por trás, e já pedindo com a arma apontada pra mim, pedindo a chave do carro, a bolsa. Eu sei que não deveria fazer, mas eu fiz. Eu não entreguei a minha bolsa e ele ficou puxando, e ainda com arma apontada, ele deu um tiro pra cima, e aí a hora que ele deu o tiro eu entreguei a mala e a minha bolsa pra eles”, afirmou.

Horas depois, a Polícia Militar localizou o carro na região de Heliópolis, sem os demais pertences da vítima. O caso foi registrado como roubo, localização/apreensão e entrega de veículo e localização/apreensão de objeto no 26°Distrito Policial do Sacomã).

Nenhum suspeito pelo assalto havia sido identificado e preso até a manhã desta sexta-feira (19).

