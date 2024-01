Fim de semana deve ter chuva intensa em São Paulo e no litoral, alerta Defesa Civil

Um alerta emitido pela Defesa Civil do Estado de São Paulo adverte a população para os riscos de temporais de grande intensidade entre esta sexta-feira e domingo na Grande São Paulo, Baixada Santista, Litoral Norte e Vale do Paraíba.

As fortes chuvas previstas para os próximos dias têm potencial para criar alagamentos em todas as regiões. Na Grande São Paulo está previstos um acumulado de chuvas de 150 mm nos três dias. Na Baixada Santista e Litoral Norte estão previstos 200 mm e 180 mm até domingo. As chuvas devem vir acompanhadas de descargas elétricas e vento forte.

Segundo a Defesa Civil, a chuva deve ser mais intensa no sábado e devido ao encharcamento do solo nos próximos dias existe risco de deslizamento, enchentes e queda de árvores e desabamentos em áreas de risco.

A temperatura tem leve queda no final de semana. Nesta sexta-feira, apesar da chuva e do tempo nublado, os termômetros chegam a 30º C. No sábado e domingo o calor dá uma breve pausa e as temperaturas máximas caem para 27º C no sábado e 26º C no domingo. As temperaturas mínimas, porém, continuam altas, entre 20ºC e 22 ºC no final de semana.

A Defesa Civil alerta para os riscos dos ventos fortes, que podem derrubar árvores e danificar edificações próximas, e pede para todos evitarem áreas que costumam alagar em dias de chuvas mais fortes, lembrando que apenas 15 cm de água pode arrastar uma pessoa e 30 cm já é capaz de carregar um automóvel.