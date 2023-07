VÍDEO: Neto persegue bandidos após ser vítima de roubo em SP: “Se pego, ia quebrar de porrada”

Craque Neto reage e corre atrás de bandidos após sofrer assalto no trânsito, no Morumbi, na Zona Sul de SP (Reprodução/Instagram/Twitter)

O apresentador e ex-jogador de futebol Neto reagiu após ser vítima de um assalto no Morumbi, na Zona Sul de São Paulo, na tarde de quarta-feira (5). Ele estava parado no trânsito com o produtor de TV Renato Nalesso, o Cascão, quando dois bandidos os abordaram. Imagens de câmeras de segurança, divulgadas pelo “Brasil Urgente”, da TV Bandeirantes, mostraram quando o ex-atleta saiu correndo atrás dos criminosos (veja abaixo).

Câmeras de segurança flagram momento em que Craque Neto e Cascão são assaltados pela Gangue da Pedrada #brasilurgente pic.twitter.com/TyW4EvhZ4A — Brasil Urgente (@brasilurgente) July 5, 2023

O assalto ocorreu na Rua João de Pietro, nas proximidades à sede do Grupo Bandeirantes, onde o craque apresenta o programa “Donos da Bola”. Neto chegou a segurar o braço de um dos bandidos durante a ação, mas ele conseguiu se desvenciliar e correu. A dupla conseguiu fugir levando o celular de Cascão.

Um dos bandidos usava uma camisa da Juventus, enquanto o outro usava um moletom com capuz. Não há informações se o caso foi denunciado à polícia.

‘Se pego, ia quebrar na porrada’

Horas mais tarde, durante a transmissão do jogo entre América-MG x Corinthians, pela Copa do Brasil, na Rádio Craque Neto, o ex-jogador falou sobre o caso.

“Para aqueles que ficaram preocupados comigo, fui assaltado hoje, eu e Cascão. Cortei a mão, cortei a perna, corri atras do ladrão. O pique que eu dei, nenhum jogador do Corinthians deu”, lamentou Neto.

“Se eu pego aquele moleque, eu ia quebrar de porrada (...) E o pique que eu dei, nem Bolt. Só que nao consegui pegar ele, que era mais rápido que eu”, afirmou.

“Aquele semáforo ali é para assalto mesmo. Tentei segurar ele, não consegui, mas puxei”, ressaltou o ex-jogador.

