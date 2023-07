Novo serial killer? Garoto de programa é preso e afirma que matou pelo menos 11 pessoas em SP

A Polícia Civil prendeu o garoto de programa Renato Teixeira da Silva, de 35 anos, que é suspeito de ter cometido dois homicídios na região do ABC Paulista. Na delegacia, ele confessou os crimes e afirmou ter matado mais nove clientes ao longo de vários anos.

Conforme a investigação, Silva era procurado pelas mortes de duas pessoas, ocorridas nos municípios de São Bernardo do Campo e Santo André. Ele foi preso na quarta-feira (5), em Franco da Rocha, na Região Metropolitana da Capital, depois que sua prisão preventiva foi decretada.

Quando estava prestando depoimento, o homem disse à polícia que, além das duas mortes em questão, também já tinha cometido outros nove homicídios. As vítimas seriam clientes, que ele matou com golpes de faca ou dando veneno de peixe, quando se sentia contrariado.

“O relato dele é de uma frieza incrível. Ele confessa que se encontrou com uma das vítimas e deu várias facadas por conta de uma discussão. Ele especifica até o tipo de faca que ele gosta de usar, uma de 15 cm, por não ter achado uma de 9 cm”, explicou o delegado Roberto Krasovic, titular do 6º DP de São Bernardo do Campo, em entrevista ao site UOL.

Silva disse, ainda, que conhecia as vítimas em aplicativos de relacionamento e, depois de um tempo mantendo contado, ele as matava. Ele se apresentava com o nome de Bruno e escolhia vários alvos, sendo homens ou mulheres. Por enquanto, a polícia diz que não há indícios de que os crimes tenham sido cometidos por vantagens financeiras.

O caso segue em investigação e agora a polícia apura quem seriam as vítimas apontadas pelo garoto de programa. Por enquanto, ele vai responder por homicídio qualificado.

Sumiço de homem levou à prisão

O delegado explicou que Silva passou a ser investigado depois que um homem desapareceu em São Bernardo do Campo, em dezembro do ano passado. Após buscas, o corpo da vítima foi encontrado enterrado em um imóvel alugado e a proprietária indicou quem tinha feito a locação.

A partir daí, o suspeito foi identificado e os agentes descobriram que ele já tinha dois mandados de prisão em aberto, sendo um pela morte de um homem em Santo André, em 2021, e outro pela tentativa de homicídio contra uma mulher, a qual ele incendiou a casa, mas ela sobreviveu.

