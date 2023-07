Ex-São Paulo e Botafogo, jogador Régis é preso em flagrante após tentar matar irmão a facadas

O lateral-direito Régis Ribeiro de Souza, mais conhecido como Régis, que tem passagens por times como São Paulo e Botafogo, foi preso em flagrante após tentar matar a facadas o irmão, Rafael, em Corrente, no Piauí. De acordo com a Polícia Civil, eles estavam em uma pousada, quando se desentenderam. O socorro foi acionado e já encontrou a vítima com um corte no abdômen e o atleta caído no chão, com sinais de embriaguez.

O caso aconteceu na manhã de quarta-feira (5). Após receber o primeiro atendimento no local, Rafael foi encaminhado a um hospital. Depois, seguiu até a delegacia da cidade para prestar depoimento sobre o ocorrido.

Já Régis foi detido em flagrante por tentativa de homicídio. Ele aguarda uma audiência de custódia, que deve definir se seguirá preso ou se responderá ao caso em liberdade.

A defesa do jogador não foi encontrada para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.

Histórico de problemas

O jogador, que também tem passagens pelo CSA, São Bento, Chapecoense, Ponte Preta, Bahia e São Caetano, já acumula um histórico de antecedentes criminais. Conforme o site “GE”, logo depois de sair do São Paulo, em 2018, ele foi detido por tentar invadir o apartamento de vizinhos. A motivação não foi revelada.

Depois disso, em 2019, enquanto ainda jogava pelo CSA, ele se envolveu em uma confusão em um motel, em Maceió, Alagoas, quando teria forçado a entrada em um dos quartos. Naquele mesmo ano, quando já atuava pelo São Bento, foi preso em Sorocaba, no interior de São Paulo, por resistência à prisão, porte de drogas e embriaguez ao volante.

LEIA TAMBÉM: