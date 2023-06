Wellington, jogador do Avaí, acusa vizinhos de prática racista em Florianópolis: “Atacaram minha família”

Wellington, jogador do Avaí, acusa vizinhos de prática racista em Florianópolis Imagem: reprodução Instagram (@wellington_martinsoficial)

Wellington Martins, jogador de futebol do Avaí, fez uma denuncia de racismo nas redes sociais na noite da última sexta-feira (23).

Segundo o volante, sua esposa encontrou uma banana na porta da casa da família, em Florianópolis. Eles moram em um apartamento localizado no centro da capital.

De acordo com o Globo Esporte, o jogador já havia relatado que sua família sofre ofensas diárias no local.

“Hoje aconteceu um fato que não tem como deixar passar. Atacaram minha família. Algum covarde fez isso. É revoltante. Ato de racismo na porta de casa. Não é de hoje que minha esposa vem sofrendo esse tipo de covardia, seja com olhares ou risadinhas de canto. Dito isso, infelizmente o racismo existe e só não vê quem não quer. Que Deus possa nos dar sabedoria para lidar com tudo isso, porque a raiva e a revolta é inexplicável”, escreveu o jogador no Instagram.

O site ainda informa que Wellington está concentrado juntamente com o time para enfrentar o Londrina neste sábado, e deve registrar um boletim de ocorrência em seguida.

O Instagram oficial do Avaí se solidarizou com o jogador e fez uma publicação repudiando o ato.

“O Avaí Futebol Clube se solidariza com o atleta Wellington e sua família que foram vítimas de atos racistas na porta de casa. É inadmissível que tal ato covarde e criminoso ainda exista e aconteça atualmente. O clube coloca à disposição de Wellington e família o jurídico do clube para qualquer medida cabível. Recentemente o clube participou de uma reunião junto a UFSC para fortificar ainda mais a luta contra o racismo.O Avaí Futebol Clube não tolera qualquer tipo de ato racista e repudia veemente o ocorrido. Não basta não ser racista, é preciso ser antirracista!”.

