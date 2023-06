Inverno: pediatra alerta sobre cuidados com a laringite viral em crianças durante os dias frios

Para quem tem criança em casa a chegada do inverno representa muito mais do que dias frios e roupas mais elegantes, pois as baixas temperaturas trazem consigo o aumento de casos como gripes e resfriados. Além dessas doenças, também ocorrem com frequência as laringites, que podem causada por diversos agentes infecciosos, mas a forma viral é a mais comum.

Pediatra e neonatologista do Grupo Trasmontano, Patricia Terrivel explica que a laringite ocorre na laringe, que é o órgão que liga faringe e traqueia, com função respiratória e fonatória.

Na inflamação por vírus respiratórios transmitida através da saliva, tosse, fala e respiração, os primeiros sintomas incluem rouquidão, tosse, cócegas na parte posterior da garganta e dificuldade para engolir e respirar.

“Esse tipo de ocorrência é bem comum no inverno e mais ainda em crianças pequenas, de até dois anos de idade. Além dos sintomas citados, é possível ainda que a laringite viral provoque febre, que deve ser observada e tratada com antitérmicos, sob orientação médica”, explica a pediatra.

Na maioria dos casos, a obstrução das vias aéreas dura de dois a três dias, com diminuição dos sintomas ao final de cinco dias. Mas podem acontecer situações mais graves e persistentes, que requerem outros cuidados.

“Em casos mais graves, pode ser necessário o uso de inalação. Se a criança apresentar cansaço, dificuldade para respirar e febre alta persistente, é preciso procurar o pediatra e realizar o acompanhamento médico”, ressalta a especialista.

Dicas para amenizar os sintomas da laringite: