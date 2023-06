‘Fim terrível no submarino Titan’: especialistas indicam como passageiros morreram após implosão

Cinco passageiros do submarino morreram no acidente Twitter

Após 4 dias de busca, as autoridades confirmaram que os integrantes do submarino Titan faleceram. A embarcação sofreu uma implosão o que resultou em uma forma de morte horrível, especialistas declararam aos meios internacionais como foi o cenário vivido milhares de metros abaixo do mar.

O capitão da Fragata Francisco López, da Espanha, comentou ao meio 20 minutos que os tripulantes do Titan experimentaram como se uma chapa de várias toneladas caísse sobre eles. Para ele, essa foi a “melhor” maneira de morrer, já que levaria menos de um segundo.

Titan, el submarino de OceanGate Sigue desaparecido

Ocean Gate El submarino Titan antes de sumergirse durante pruebas (Ocean Gate Sitio Oficial)

Para Francisco, a pior maneira teria sido naufragar no fundo do oceano e ter uma morte lenta com frio e falta de oxigênio. Além disso, ele limitou-se a indicar que um erro na segurança do design provocou este desfecho fatal.

“Parece que algum elemento da carcaça pode ter aberto, causando uma vazamento. Quando 400 atmosferas de pressão entram em contato com uma atmosfera interna, ela tem que se equilibrar instantaneamente e a implosão não dura nem um segundo”, dissse.

Além disso, a doutora em Física, Mar Gómez, destacou que a primeira hipótese é que o submarino tivesse alguma fissura no casco, o que desencadeou a implosão. “A implosão é um processo em que um objeto é destruído quando colapsa sobre si mesmo e é basicamente o oposto à explosão, que é o que faz expandir um volume”, explicou.

Dúvidas

Para Bobby Chacon, ex-agente do FBI, o que aconteceu foi uma implosão acompanhada por uma explosão simultânea dos elementos dentro do submarino. Para ele, não será possível saber o que aconteceu com o submarino “a menos que eles recuperem a maior parte da embarcação” para que os peritos estudem minunciosamente.

“O bom é que parece que não há outros restos do Titanic nesta seção. Tudo o que for encontrado lá deve ser recolhido, colocado em cestos e trazido à superfície para análise”, disse ele.