A confissão chocante sobre como Madeleine McCann teria reagido ao rapto

Mais um detalhe sobre o envolvimento do principal suspeito pelo desaparecimento de Madeleine McCann em 2007, o pedófilo e estuprador, Christian Brueckner, se tornou notícia recentemente.

De acordo com o portal Sky News, alemão, que está preso atualmente cumprindo uma sentença de sete anos de prisão pelo estupro de uma mulher de 72 anos, disse a um amigo que a criança britânica “não gritou” quando foi raptada.

Essa fala também está no centro de uma investigação conjunta realizada por diferentes autoridades europeias. Evidências em fotos também foram consideradas e levaram a buscas na barragem do Arade, que fica próxima a Praia da Luz, local do desaparecimento de Maddie.

Brueckner supostamente fez o comentário alarmante a um amigo, Helge Buschling, que denunciou às autoridades em 2017 com preocupações sobre a possível conexão do homem de 45 anos com o caso.

Reprodução (Divulgação)

A conversa aconteceu entre três amigos durante um festival de música e Buschling apresentou os detalhes como testemunha. Veja a seguir:

“Manfred, Christian e eu começamos a conversar sobre Portugal. Foi então que Christian fez um comentário sobre a menina desaparecida. O Christian perguntou se eu ainda ia para Portugal, respondi; ‘Não vou mais para Portugal porque lá há muitos problemas. Portugal tem demasiados polícias para mim por causa da criança desaparecida. ‘É mesmo estranho que ela tenha desaparecido sem deixar rasto’.”Christian respondeu: ‘Sim, ela não gritou’”, diz a transcrição.

Brueckner, o principal suspeito, alega a inocência e que o ex-amigo o acusa após uma briga motivada pela venda de drogas. Helge B teria vendido haxixe por um preço muito mais alto do que custava.

As autoridades afirmaram que Buschling continua sendo uma fonte confiável sobre Brueckner, já que as informações sobre seu ex-amigo foram “dadas voluntariamente e sem consideração monetária ou outra” e foram verificadas.

