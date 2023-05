Valdivia, ex-jogador do Palmeiras, é internado em clínica psiquiátrica após colapso nervoso

Jorge Valdivia, ídolo do Palmeiras, foi internado em um hospital psiquiátrico na última sexta-feira (12), de acordo com o jornal ‘La Hora’.

Segundo informações, o jogador de 39 anos deu entrada na Unidade Psiquiátrica da Clínica da Universidade Católica com síndrome do pânico após sofrer um colapso nervoso.

Ele chegou ao local sozinho e está passando por tratamentos médicos. Não há previsão de alta.

Término recente

Ídolo do Palmeiras, Valdivia passou por um término recente. Na última quinta-feira (11), Daniela Aránguiz disse que tinha virado à página da relação que teve com Jorge Valdivia.

Em publicação no Instagram, a mulher escreveu: “[...] Meu único pecado em toda a minha vida foi querer manter um casamento que idealiza um que eu inventei e defendi com unhas e dentes”.

“Por trás da maquiagem e dos sorrisos ou da armadura que colocamos durante anos para que as feridas que a vida nos deixa não doam tanto, existe uma mulher fraca, com muitas inseguranças e muito sofrimento. Meu único pecado em toda a minha vida foi querer manter um casamento que idealizei e defendi com unhas e dentes, até inventei defender o indefensável, meu único pecado foi amar e esse amor me levaria aos maiores extremos, aqueles que esquecem até de si mesmo, da sua dignidade de o que você merece como mulher, hoje é um momento doloroso para o meu coração e muitas coisas mudaram na minha cabeça hoje decidi nunca olhar para trás, tiro minha armadura porque ela já me pesa, estou cansada, eu espero que as feridas não demorem a cicatrizar.

Segundo o Globo Esporte, o chileno foi ídolo do Palmeiras, ajudando o time a conquistar o Campeonato Paulista de 2008, a Copa do Brasil de 2012 e o Campeonato Brasileiro da Série B de 2013.

