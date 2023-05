Carolina Dieckmann faz reflexão ao celebrar Dia das Mães: “De onde eu vim e o que deixo para o mundo”

A atriz Carolina Dieckmann, de 44 anos, celebrou o Dia das Mães, no domingo (14), com uma reflexão em seu perfil no Instagram. Ela publicou fotos dos filhos e da sua mãe, Maíra Dieckmann, que morreu em 2019, e escreveu a seguinte mensagem:

“De onde eu vim e o que deixo no mundo pr’além de mim. Cabe numa só palavra justo e simplesmente, porque sem a qual não se nasce e nem se faz nascer: mãe. A cada uma de nós, a todas vocês esse dia e cada um de todos os outros…dias.um beijo!”.

Logo os fãs começaram a mandar mensagens de apoio para a loira, que faz sucesso com a personagem Lumiar, da novela “Vai na Fé”, da TV Globo.

“Um beijo pra vc e pra sua mãe que te olha e te guarda lá de cima”, comentou um seguidor. “Amo a forma como a Carol escreve e expressa seus sentimentos, simplesmente perfeito”, destacou outro. “Sua mãe é um anjo no céu te guiando. Como você disse numa entrevista, agradeço por acordar todos dias”, disse mais um.

Reflexões

A atriz costuma ser elogiada nas redes sociais por conta dos textos e reflexões que posta. Recentemente, ela divulgou fotos de uma campanha publicitária para o Dia das Mães e escreveu uma mensagem de empoderamento destinada às mulheres.

“Dia das mães chegando… Pra mim, ser mãe é ser múltipla, várias em uma só, contemplando todas as minhas versões, incluindo a mais feminina e poderosa!”, escreveu a atriz na legenda da publicação.

Logo depois, a postagem ficou lotada de comentários de fãs, que enalteceram a beleza da atriz. “Que linda”, disse uma seguidora. “A mulher mais linda do Brasil”, escreveu outra. “Que abuso de mulher linda”, ressaltou mais uma fã.

Teve até seguidor que aproveitou o espaço para dar uma “cantada” na atriz. “Eu sei que você é casada. Mas se um dia não for mais, quero que saiba que você tem o sorriso mais lindo do mundo e que sou o primeiro da fila pra te dar amor”, escreveu o fã.

A atriz também denunciou recentemente um perfil fake que está utilizando a sua imagem no Facebook. Segundo Carol, a página que leva seu nome e possui mais de 830 mil seguidores não é administrada por ela, que diz que não possui nenhum perfil nesta rede social.

Carolina Dieckmann denuncia perfil fake com mai de 800 mil seguidores: “é errado as pessoas fingirem ser eu” Imagem: reprodução Instagram (@loracarola)

