Feliz e sem seguir regras reais: assim cresce o filho mais velho de Meghan Markle e Harry

Em 2020, Meghan Markle e o príncipe Harry deixaram o Reino Unido e se separaram da realeza, mudando-se para Montecito, na Califórnia. O casal queria que seu filho, o príncipe Archie, crescesse longe das regras da realeza e tivesse uma vida tranquila e pacífica, então se mudaram primeiro para o Canadá e depois para os Estados Unidos.

Lá eles têm uma mansão e moram em um dos lugares mais luxuosos de Montecito, onde têm vizinhos luxuosos como Oprah Winfrey, Tom Cruise e Gwyneth Paltrow.

Esta tem sido a vida de Archie, o filho mais velho de Harry e Meghan, longe da realeza

Algumas fotos e vídeos de Harry e Meghan nos Estados Unidos com o filho Archie circularam nas redes e dá para ver o quanto ele cresceu, desde sua última aparição ao lado da família real.

No mesmo dia da coroação, em 6 de maio, o príncipe completou 4 anos e está cada vez mais bonito, com seus cabelos ruivos como os do pai.

Nas imagens você pode ver que Archie tem uma vida feliz e tranquila, onde tem um enorme jardim para correr e brincar com a sua irmã, a princesa Lilibet, de um ano.

Embora muitos critiquem Meghan e Harry, seus filhos têm uma vida mais feliz, plena e sem as regras da realeza do que os filhos de William e Kate, que devem sempre seguir protocolos.

Por isso, muitas pessoas defendem o casal e até os aplaudem por terem a coragem de deixar a realeza e dar aos filhos uma “vida normal”, onde possam ser felizes, e viverem como “crianças normais”, e aproveitar cada momento de suas vidas sem condições ou regras a seguir.

