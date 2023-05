Kate Middleton surpreendeu os espectadores de evento com performance de piano impressionante

Kate Middleton não só tem habilidades secretas de canto, mas também é uma pianista impressionante. Durante a final do Eurovision Song Contest de 2023, um festival de música em Liverpool, no Reino Unido, a princesa de Gales surpreendeu os espectadores com um vídeo dela mesma tocando o instrumento com muita habilidade.

A apresentação foi postada na conta oficial da princesa no Instagram, com uma legenda que dizia: “Uma surpresa #Eurovision [emoji de piano]. É um prazer me juntar a @kalush.official em uma apresentação especial do vencedor do ano passado no @eurovision. Aproveite o show, Liverpool”.

No concurso de 2022, a música vencedora foi “Stefania” do grupo folk-rap ucraniano Kalush Orchestra. No vídeo, vemos a princesa de Gales tocando a melodia da música no piano, enquanto uma faixa de apoio toca ao fundo.

Nos comentários, os fãs mostraram sua total empolgação. Um usuário escreveu: “Que surpresa incrível. Cuspi todo o meu chá”. Enquanto outro fã real comentou: “Logo quando pensei que ela não poderia ser mais perfeita”. A princesa até recebeu uma mensagem da co-apresentadora do This Morning, Holly Willoughby, que escreveu: “Bem, isso é incrível”.

Este ano, o Festival Eurovision foi realizado em Liverpool, no Reino Unido. Tradicionalmente, o vencedor do concurso anterior sedia a cerimônia no ano seguinte, mas a Ucrânia não pôde sediar devido a preocupações de segurança causadas pela invasão russa do país. Assim, a Kate Middleton prestou homenagem à nação.

No festival de 2023, a vencedora foi a cantora sueca Loreen com sua faixa “Tattoo”. Loreen já havia vencido a competição em 2012, e essa vitória a tornou a segunda artista e a primeira artista feminina a vencer o concurso duas vezes.

Leia também: