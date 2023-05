Mas afinal, quem é Rose Hanbury, a suposta amante do príncipe William? Saiba tudo!

Saiba tudo sobre a suposta amante do príncipe William (WPA Pool/GettyImages)

Os rumores de uma suposta infidelidade do príncipe William a sua esposa Kate Middleton continuam a crescer. Há algum tempo o casal enfrenta crises conjugais e tudo indica que uma terceira pessoa seria um dos motivos dessa discórdia.

Na véspera do Valentine’s Day, que é o dia dos namorados fora do Brasil, comemorado em 14 de fevereiro, a princesa de Gales deu a entender o pouco romantismo e interesse que o filho mais velho da princesa Diana tem por esta data, garantindo que não costuma ganhar flores de William.

A coroa britânica enfrenta esse novo escândalo envolvendo William e Kate desde 2019, e agora o tema da suposta traição voltou com tudo. Quem diria que uma polêmica da família real não seria envolvendo o príncipe Harry, não é mesmo?

Rose Hanbury seria a suposta amante do príncipe William

A mídia europeia garante que o herdeiro da Coroa, o príncipe William, ainda seria amante da mulher com quem esteve anteriormente ligado, desde 2019.

Trata-se de Rose Hanbury, uma das melhores amigas de Kate Middleton e que teria sido proibida de se aproximar da família após o escândalo.

A princesa Kate já posou em mais de uma ocasião com Rose e seu marido, já que participaram de vários eventos relacionados ao protocolo monárquico; embora tais encontros tivessem se tornado mais íntimos com o filho mais velho do rei Charles.

Rose Hanbury faz parte da nobreza britânica e também já se destacou como modelo, além de ser casada com o marquês Lord David Cholmondeley há 14 anos, com quem tem três filhos: Lady Iris, Alexander e Oliver.

Apesar do longo casamento, Rose foi capturada intimamente com William em 2019, durante uma festa noturna, enquanto tentavam fugir das câmeras.

Kate Middleton, assim como seu marido, o príncipe William, nunca se pronunciaram sobre a suposta traição.

Leia também: