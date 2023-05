Giovanna Ewbank compartilha momento fofo em família e revela presentes de Dia das Mães

Conhecida por compartilhar momentos em família nas suas redes sociais, Giovanna Ewbank não perdeu tempo e dividiu com seus seguidores os presentes fofos que recebeu de seus filhos no Dia das Mães.

Conforme publicado pelo GQ, a mãe de Titi, Bless e Zyan fez questão de comentar sobre os presentes feitos pelos filhos para comemorar a data no último domingo, 14 de maio.

Além de dividir um registro fofo, ela explicou presente por presente.

“Meus amores, minha vida! Maternar sem dúvidas é o meu melhor papel, dentro de tantos outros que me dedico intensamente, mas esse é um sentimento que vem de dentro, é instintivo, arrebatador, não existe explicação ou definição”.

“Sinto o que meus filhos sentem com o olhar, com o respirar deles, é como se existisse um cordão invisível que nos une como se fôssemos um só!”, revela Gio antes de entrar em detalhes sobre cada um dos presentes feitos pelos próprios filhos.

Ela se emocionou

Emocionada, Giovanna compartilhou detalhes dos presentes feitos pelos filhos e não poupou elogios a cada um deles.

“Titi me deu uma carta linda, com palavras fortes, sinceridade e cheia de amor, assim como é a nossa relação! Me deu um beijo e um abraço apertado que só ela sabe dar”, conta sobre o presente feito pela filha mais velha.

“Bless escolheu uma orquídea rosa, olhou no fundo dos meus olhos e disse: ‘Te amo mamãe!’”, revela ela sobre a escolha do filho do meio.

“Zyan fez um chaveiro na escola com sua foto e uma pintura com sua mãozinha e quando me entregou o presente gritou bem alto: ‘Feiiizzz diassss da mãe!’ (Foi exatamente assim)”, finaliza Gio.

Em pouco tempo, a publicação de Giovanna foi inundada de comentários amorosos e que não pouparam elogios à mãe e aos filhos. Em grande parte, os seguidores aproveitaram para homenagear as mães e, em especial, a postura de Gio com seus filhos, fruto do casamento com Bruno Gagliasso.

