Jovem que dizia ser Madeleine McCann promete contar a verdade, mas não quer colocar “outras pessoas em perigo”

Julia Wendell, que se tornou notícia após pensar ser Madeleine McCann, está em uma situação delicada após ser denunciada à polícia por sua ex-representante, a investigadora Fia Johansson.

Ela usou as redes sociais para mostrar que diferente de rumores, ela está em sua casa sem nenhum tipo de tornozeleira eletrônica e ao lado do namorado.

De acordo com o The Sun, a polícia aprendeu um aparelho celular que era de Julia com imagens explícitas de crianças e falam de evidências de que ela estava encorajando meninas a entrar em plataformas de sexo”.

Fia afirma que as investigações continuam, enquanto Julia defende a inocência e revela que irá em busca de esclarecer a verdade.

Reprodução (Instagram)

“Precisava fazer uma pequena pausa de tudo isso, estou lidando com coisas muito difíceis (não só ódio e ameaças de morte. Eu não vou publicar aqui muitas informações para ter certeza de que não vou colocar eu e algumas outras pessoas em perigo. A razão pela qual estou escrevendo este post agora é porque eu quero que você saiba que não acabou e todos irão descobrir qual é a verdade”, escreveu também em seu Instagram.

Fontes dizem que atualmente Julia está morando com o pai na Polônia.

