Caso ‘Madeleine McCann alemã’ investiga boneca sexual infantil encontrada em porão de pedófilo

O desaparecimento de Inga Gehricke, que aconteceu em 2015 quando a menina tinha apenas 5 anos, teve mais um dado chocante revelado.

O caso da criança que desapareceu na Alemanha, enquanto a família fazia churrasco, logo foi apelidado “Madeleine McCann alemã” voltou a ser mencionado na imprensa britânica depois que uma nova investigação forneceu evidências de um relatório de quase 2 mil páginas ligadas a um pedófilo.

De acordo com portal Daily Star, uma boneca sexual que parecia a Inga foi encontrada na casa abandonada de do abusador conhecido como Martin H, de 41 anos, de Berlim.

Reprodução (Divulgação)

Na época, a justiça acreditou no álibi do pedófilo e erros de investigação no caso foram apontados e que o extenso relatório foi analisado apenas durante 11 dias.

As bonecas encontradas eram feitas de silicone e modeladas de forma realista para se parecerem com meninas de cinco ou seis anos de idade.

Reprodução (Divulgação)

Martin não é o único suspeito e, Christian Brueckner, que já foi apontado como o principal suspeito no caso Madeleine McCann, também faz partes da investigações do desaparecimento de Inga.

Reprodução (Divulgação)

Segundo Petra Küllmei, advogada da família da menina alemã, apontou que Christian esteve um dia antes de seu desaparecimento nas proximidades de Helmstedt, a cerca de 80 quilômetros do local onde a família estava reunida quando a criança nunca mais foi vista.

