Principal suspeito por desaparecimento de Madeleine McCann pode ser liberado da acusação

O caso de desaparecimento de Madeleine McCann ganhou um novo rumo quando Christian Brueckner se tornou o principal suspeito. Na época, investigadores alemães alegaram ter “evidências concretas” de que a menina havia sido morta.

No entanto, o alemão de 45 anos que já está preso, pode não enfrentar acusações na Alemanha pelo desaparecimento da criança britânica. Isso ocorre depois que um tribunal decidiu que os promotores não tinham jurisdição para prosseguir com um caso contra ele.

De acordo com o Daily Mail, o estuprador condenado, protesta sobre sua inocência no caso de Madeleine e alega que os promotores não possuem provas.

Em sua decisão de 19 de abril de 2023, o Tribunal Regional de Braunschweig declarou que não tinha jurisdição sobre a acusação contra Christian e revogou o mandado de prisão contra ele, tirando qualquer responsabilidade do judiciário pelo caso Madeleine McCann.

A decisão significa que os mandados de prisão com relação ao caso de desaparecimento foram rejeitados, mas o condenado não será libertado da prisão, pois cumpre uma sentença de sete anos por estupro, permanecendo recluso até 2026.

No ano passado, ele foi acusado de vários crimes sexuais entre 2000 e 2017. Os casos aconteceram no Algarve, em Portugal, onde Madeleine desapareceu em 2007.

O promotor do Tribunal Regional de Brunswick, Hans Christian Wolters, disse se essa for a decisão do tribunal, ele apelará ou pedirá a transferência do caso para outra cidade de jurisdição na Alemanha.

A notícia certamente é desanimadora para os pais de Madeleine, Kate e Gerry McCann, que esperavam algum tipo de resolução.