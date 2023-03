Quem é a aluna da USP que desviou quase R$ 1 milhão do fundo de formatura dos estudantes?

Denunciada oito vezes por estelionato e uma por estelionato tentado, a estudante Alicia Dudy Muller, de 25 anos, desviou R$ 937 mil do fundo que arrecadava dinheiro para a festa de formatura da turma de Medicina da USP (Universidade de São Paulo).

Mas até confessar e ser indiciada pelo crime, Alicia era vista como uma aluna exemplar, um caso de superação de uma menina que nasceu em família humilde e após prestar vestibular quatro vezes, passou para o curso mais concorrido do país, Medicina na USP.

A jovem nasceu em Itararé, no interior de São Paulo, e foi adotada ainda pequena por uma família humilde que já tinha um filho 19 anos mais velho que a garota. Desde cedo ela se destacou no estudo, formando-se aos 17 anos na concorrida Escola Técnica Estadual Getúlio Vargas.

LEIA TAMBÉM: Caso de aluna da USP que desviou fundo de formatura ganha novo capítulo; confira

Seu sonho era cursar medicina e se especializar em neurocirurgia ou cirurgia oncológica, mas não em qualquer faculdade. Ela queria passar na USP. E conseguiu, em 2018, e rapidamente passou a se destacar em artigos científicos e projetos de médicos já formados. Na faculdade, ela era considerada “fora da curva” pelos professores, de quem se aproximou.

Alícia, porém, não tinha amigos, segundo os demais estudantes. Ela mesma se descreveu à polícia como “uma pessoa calada”, na dela e até mesmo com os pais não falava muito.

De repente, a jovem apareceu na escola de carro zero (alugado), iPhone e um flat alugado no Ipiranga no valor de R$ 3,2 mil mensais, que rapidamente foi mobiliado com móveis novos, TV de 50 polegadas e outros detalhes muito acima do padrão que possuía.

LEIA TAMBÉM: Veja valores das transações bancárias feitas por estudante da USP denunciada 8 vezes por estelionato

Mas o crime só veio à tona quando a Comissão de Formatura enviou e-mail pedindo saldo em contra para a empresa contratada para a formatura e ficou sabendo que Alícia havia retirado o dinheiro da empresa e, diante da pressão dos estudantes, confessou que havia perdido o dinheiro em investimento feito em uma corretora financeira. Depois ela desmentiu e confirmou o que a polícia havia levantado: ela perdeu todo o dinheiro em apostas milionárias na loteria, chegando a ultrapassar os R$ 500 mil em apostas.

A jovem está respondendo aos crimes em liberdade, mas se condenada pode pegar até quatro anos de prisão e pagar uma pesada multa.