Caso de aluna da USP que desviou fundo de formatura ganha novo capítulo; confira

O MP (Ministério Público) denunciou na última quarta-feira (22) Alicia Dudy Muller, de 25 anos, oito vezes por estelionato e uma por estelionato tentado. A estudante desviou quase R$ 1 milhão dos fundos arrecadados para a festa de formatura da turma de Medicina da USP (Universidade de São Paulo). A Justiça ainda irá decidir se aceita a denúncia.

O promotor Fabiano Pavan Severiano entendeu que Alicia obteve por oito vezes “vantagens ilícitas, totalizando R$ 927.765,33, em prejuízo alheio, induzindo e mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento” desde 2021.

Vale dizer que o MP não ofereceu proposta de acordo de não persecução penal, em que o processo criminal é “substituído” por outras formas de reparação.

O advogado de defesa da estudante afirmou ao “G1″ que a cliente não havia notificada oficialmente sobre a denúncia.

No início do mês passado, a Justiça não aceitou o pedido de prisão preventiva feito pela polícia contra a estudante. A decisão concordou com o posicionamento do MP, que tinha entendido que o caso se tratava de crimes de estelionato, não de apropriação indébita.

Relembre o caso

Alicia confessou à polícia ter desviado cerca de R$ 1 milhão do fundo de formatura dos colegas. Ela alegou que os recursos não estavam sendo “bem administrados” pela empresa contratada e e fez aplicações, mas perdeu os valores com “investimentos ruins”. Porém, segundo a investigação, ela usou o montante para custear despesas pessoais, como aluguel de apartamento, de carro e para a compra de eletrônicos.

A jovem disse ainda que ficou desesperada e, na tentativa de recuperar o dinheiro, usou a parte restante para fazer jogos em uma casa lotérica.

