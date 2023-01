Dinheiro usado por aluna da USP em apostas pode ter saído de fundo de formatura; entenda

Dinheiro usado em uma lotérica da Zona Sul de São Paulo pode ter sido desviado do fundo de formatura de alunos de Medicina da USP (Universidade de São Paulo). É o que aponta a investigação policial em torno da estudante Alicia Dudy Muller Veiga.

Duas investigações estão em andamento: uma no 16º Distrito Policial, que apura crime de apropriação indébita relativo ao dinheiro da formatura, e outra pela DEIC (Delegacia Especializada em Investigações Criminais) de São Bernardo do Campo pelos crimes de estelionato e lavagem de dinheiro contra uma casa lotérica.

“Agora, com os novos fatos, a dedução é que o dinheiro pertencia aos alunos. Foi pedido quebra de sigilo bancário ainda no ano passado. A gente precisava saber como esse dinheiro entrou na conta, quem são as pessoas que colocaram dinheiro na conta, porque até então não sabíamos se ela estava lavando dinheiro para criminosos. Agora temos uma luz no fim do túnel. Precisa ser confirmado se é isso ou só isso mesmo”, disse o delegado Miguel Ferreira da Silva, segundo o “G1″.

R$ 920 mil desviados

Alicia é suspeita de ter desviado R$ 920 mil do fundo de formatura. A acusação é que a jovem teria usado o dinheiro para fazer aplicações financeiras.

Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública), uma vítima registrou um boletim de ocorrência contando que a universitária que era responsável pela comissão de formatura desviou o dinheiro da conta.

Ela afirmou aos policiais que os alunos descobriram a fraude somente no último dia 6, após a suspeita ter afirmado em um grupo de Whatsapp que perdeu o dinheiro arrecadado ao ter aplicado o montante. Seu argumento seria de que a empresa a enganou e embolsou o dinheiro.

A estudante é investigada por suspeita de apropriação indébita.

A Faculdade de Medicina da USP informou que “os fatos estão sendo apurados, buscando-se identificar os responsáveis pela fraude e a Diretoria está apoiando na orientação aos alunos envolvidos”.

