Estudante que teria desviado dinheiro de fundo de formatura recebeu Auxílio Emergencial; veja o que se sabe até agora

A estudante do curso de Medicina da USP (Universidade de São Paulo) suspeita de ter desviado R$ 920 mil do fundo de formatura recebeu de R$ 3 mil do Auxílio Emergencial do governo federal em 2020.

Segundo o informações são do “G1″, com base no Portal da Transparência, Alicia Dudy Muller, de 25 anos, recebeu, entre junho e novembro daquele ano, R$ 3 mil em cinco parcelas de R$ 600. Os valores não foram devolvidos à União.

Quem é Alicia

Alicia cursa o sexto ano de Medicina e faz residência médica no laboratório de Emergências Clínicas do Hospital das Clínicas.

Moradora da Vila Mariana, na Zona Sul de São Paulo, Alicia nasceu em Itararé, no interior. Segundo a plataforma Currículo Lattes, ela fez o Ensino Médio na Escola Técnica Estadual Getúlio Vargas em 2014.

“É difícil descrever como é ter um sonho realizado porque são anos batalhando. Mas agora é uma sensação de compensação. É todo o tempo que você gasta fazendo simulado, estudando pós-aula. Parece que aquilo não foi nada comparado àquele dia que você vê o seu nome na lista”, afirmou em vídeo gravado há quatro anos para o Instituição Poliedro, onde fez cursinho.

Alicia também faz parte da Atlética da USP.

O golpe

Alicia Dudy Muller é suspeita de ter desviado R$ 920 mil do fundo de formatura. A acusação é que a jovem teria usado o dinheiro para fazer aplicações financeiras.

Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública), uma vítima registrou um boletim de ocorrência contando que a universitária que era responsável pela comissão de formatura desviou o dinheiro da conta.

Ela afirmou aos policiais que os alunos descobriram a fraude somente no último dia 6, após a suspeita ter afirmado em um grupo de Whatsapp que perdeu o dinheiro arrecadado ao ter aplicado o montante. Seu argumento seria de que a empresa a enganou e embolsou o dinheiro.

A estudante é investigada por suspeita de apropriação indébita.

A Faculdade de Medicina da USP informou que “os fatos estão sendo apurados, buscando-se identificar os responsáveis pela fraude e a Diretoria está apoiando na orientação aos alunos envolvidos”.

