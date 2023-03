VÍDEO: Homem é atropelado e morto por retroescavadeira conduzida por colega de trabalho

Homem atropela e mata colega de trabalho com retroescavadeira (Reprodução/Twitter)

Um homem de 41 anos foi atropelado e morto por uma retroescavadeira conduzida por um colega de trabalho na última quarta-feira (22) em São Carlos, no interior de São Paulo. A cena foi gravada por câmeras de segurança.

Vítima e suspeito eram funcionários do SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) da cidade. Iébel Garcia Silva dirigia uma moto quando o condutor da retroescavadeira, Milton César Magalhães, de 44 anos, avançou com o maquinário em direção a ele. A moto foi derrubada e a vítima, pressionou contra um carro.

Milton não parou e usou a retroescavadeira para pressionar e arrastar o corpo do colega diversas vezes. Em seguida, desceu do maquinário, pegou algo próximo ao corpo da vítima e jogou no chão.

Vítima morreu no local

O operador da retroescavadeira fugiu após o crime. O Samu foi acionado e constatou a morte da vítima no local.

Segundo a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo), os colegas tiveram um desentendimento. O caso foi registrado como homicídio na Delegacia Seccional de São Carlos.

