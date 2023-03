Corpo de jovem que caiu com carro no Rio Mogi Guaçu há 2 meses é finalmente encontrado; saiba os detalhes

Bombeiros localizam corpo de jovem que caiu com carro no Rio Mogi Guaçu há 2 meses (Reprodução/EPTV)

O corpo de Guilherme Henrique de Jesus, de 21 anos, que caiu com um carro no Rio Mogi Guaçu, em São Paulo, foi finalmente encontrado pelos bombeiros na última quarta-feira (22), após cerca de dois meses do desaparecimento.

O acidente aconteceu em 2 de janeiro. As buscas por Guilherme haviam sido suspensas no dia 17 daquele mês, mas foram retomadas depois que o carro dele foi encontrado, também ontem. O automóvel foi retirado do rio e, durante uma vistoria, foi encontrada uma arcada dentária em seu interior.

No começo do ano, as buscas envolveram até um sonar do Instituto Oceanográfico da USP (Universidade de São Paulo), mas acabaram suspensas.

O que se sabe sobre o acidente

Logo no segundo dia deste ano, o Gol conduzido por Guilherme entrou no canteiro central e desapareceu no rio. O rapaz havia passado as festas de fim de ano em Poços de Caldas, em Minas Gerais, e voltava para Campinas, em São Paulo, quando desapareceu.

A Renovias, concessionária que administra o trecho da Rodovia Governador Doutor Adhemar Pereira de Barros em que o acidente aconteceu, informou que o veículo colidiu com uma placa de sinalização antes de cair no rio. As causas ainda são investigadas.

