Dois mil alunos de escolas públicas em SP terão acesso a curso sobre competências básica para o mundo do trabalho

A Fundação Iochpe, organização sem fins lucrativos que atua na educação profissional de jovens, abriu 2 mil vagas para três cursos online gratuitos voltados ao desenvolvimento de competências básicas para o mundo do trabalho. As oportunidades são exclusivas para estudantes do Ensino Médio das 69 escolas públicas vinculadas à Diretoria de Ensino da Região Sul 3 de São Paulo (Socorro, Cidade Dutra, Grajaú, Parelheiros, Marsilac). As inscrições terminam nesta sexta-feira.

Confira os cursos disponíveis:

Se Liga nessa! Linguagem e Confiabilidade

Módulo 1: Comunicação Escrita 1 - Leitura

Módulo 2: Desinformação e confiabilidade

Período do curso: 27 de março a 26 de junho

Link para inscrição aqui

Solucionando Problemas

Módulo 1: Custos e valores

Módulo 2: Educação financeira

Período do curso: 27 de março a 26 de junho

Link para inscrição aqui

Colaboração e Criatividade

Módulo 1: Trabalho em equipe e relacionamento interpessoal

Módulo 2: Criatividade e inovação

Período do curso: 27 de março a 26 de junho

Link para inscrição aqui

Além de terem acesso a conteúdos exclusivos de imersão virtual em ambientes de trabalho de diferentes setores produtivos, os estudantes contarão com suporte de tutores durante todo o curso e terão a oportunidade de realizar encontros online com profissionais voluntários de empresas parceiras da Fundação Iochpe.

