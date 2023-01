Se liga: Prefeitura de SP promove amanhã mutirão do material e uniforme escolar

Neste sábado (28), 14 CEUs (Centros Educacionais Unificados) da cidade de São Paulo estarão de plantão, das 10h às 16h, para atender a população e tirar dúvidas das famílias que ainda não conseguiram adquirir os itens do uniforme e material escolar.

Segundo a Secretaria Municipal de Educação, foram computadas mais de 500 mil vendas de uniformes e kits de material escolar para estudantes da Rede Municipal desde que os créditos foram disponibilizados, no dia 12 de dezembro. É a primeira vez que a Prefeitura libera o acesso a esses benefícios dois meses antes do início do ano letivo, que ocorre em 6 de fevereiro.

Os responsáveis pelos novos estudantes matriculados na rede também já podem acessar os valores desde o dia 9 de janeiro. O novo lote de créditos para aquisição contemplou mais de 28,6 mil novas matrículas realizadas entre 1º de dezembro de 2022 e 2 de janeiro deste ano.

Embora os auxílios já tenham sido liberados, eles podem ser usados até o mês de outubro de 2023.

Valores disponíveis

Mais de um milhão de estudantes têm direito aos auxílios cujos valores foram reajustados neste ano. As compras tanto de material quanto de uniforme podem ser feitas em um dos 580 pontos físicos distribuídos pela cidade. A maioria dos fornecedores são pequenos comerciantes e empreendedores, e a Prefeitura continua recebendo novos credenciados.

Para a compra do uniforme, o valor do benefício é de R$ R$ 573,53. Já para o material escolar, os créditos para os kits variam de R$ 41,26 (para as crianças do berçário) até R$ R$ 201,28 (alunos do ensino fundamental).

Assim como no ano passado, o acesso para liberação de ambos os auxílios é feito por meio do aplicativo Kit Escolar DUEPAY. O responsável legal pela criança matriculada na rede só precisa ter o CPF cadastrado no sistema da escola que, por sua vez, está na base de dados da Secretaria Municipal de Educação.

Confira os endereços dos mutirão nos CEUs:

CEU BUTANTÃ

Avenida Eng. Heitor Antônio Eiras Garcia, 1870 – Jardim Esmeralda

CEU CAPÃO REDONDO

Rua Daniel Gran, s/n – Jardim Modelo

CEU CASA BLANCA

Rua João Damasceno, 85 – Vila das Belezas

CEU VILA RUBI

Rua Domingos Tarroso, 101 – Vila Rubi

CEU JARDIM PAULISTANO

Rua Aparecida do Taboado, s/n – jardim Paulistano

CEU JAMBEIRO

Avenida José Pinheiro Borges, 60 – Guaianases

CEU HELIÓPOLIS

Estrada das Lágrimas, 2385 – São João Climaco

CEU ARICANDUVA

Avenida Olga Fadel Abarca, s/n – Jardim Santa Teresinha – *Prédio da Gestão, acesso também pela Avenida Aricanduva, altura 5825, sentido centro.

CEU JAÇANÃ

Rua Francisca Espósito Tonetti, 105 – Jardim Guapira

CEU VILA CURUÇA

Avenida Marechal Tito, 3452 – Itaim Paulista

CEU TIQUATIRA

Avenida Condessa Elizabeth de Robiado, 5280 – Vila Moreira

CEU PERUS

Rua Bernardo José de Lorena, s/n – Vila Fanton

CEU CAMINHO DO MAR

Avenida Eng. Armando de Arruda Pereira, 5241 – Vila do Encontro

CEU SAPOPEMBA

Rua Manoel Quirino de Mattos, s/n – Jardim Sapopemba

