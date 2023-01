Idoso que espionava vizinhas no banho chegou a ser internado antes de ser expulso de condomínio; relembre o caso

O idoso expulso de um condomínio em Praia Grande, no litoral de São Paulo, acusado de espionar o banho de vizinhas através de janelas basculantes, chegou a ficar internado por seis meses em um centro terapêutico. As informações são do “G1″.

A reportagem teve acesso a um documento da clínica, que aponta que o homem, hoje com 70 anos, apresentou “boa expectativa para mudança no padrão comportamental”. Ele foi internado por “transtorno afetivo de bipolaridade” no Centro Terapêutico Hope Is Life, em São Roque, entre outubro de 2021 e março de 2022.

No relatório terapêutico de alta, anexado à decisão judicial enviada ao site de notícias pelo advogado que representa o condomínio, há o registro que o paciente encontrava-se “lúcido, orientado, com pensamento organizado” e apresentava “motivação em entender e desenvolver conhecimento para estabilidade de seu quadro”.

Acusações contra o idoso

O homem é acusado de importunação sexual por cinco moradoras do condomínio. Destes atos, três foram alvos de representações criminais.

Além das espionagens, o idoso é acusado de ameaçar, agredir e cometer injúrias contra outros moradores.

Ele teria, por exemplo, chamado uma das vizinhas de “sapatona” e ameaçado estuprá-la. Em seguida, teria amolado uma faca na direção dela.

Ainda segundo relatos, ele teria o “costume” de exibir o órgão genital pelas dependências do condomínio.

